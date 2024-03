Fall Sany Mohammed Flüchtling aus Erkelenz entzieht sich seiner Abschiebung

Andrea Ludwigs-Spalink vom Erkelenzer Verein Ankommen hatte sich in den vergangenen Tagen intensiv mit dem Fall befasst. Noch am Montagmorgen war gemeinsam mit dem Diakonischen Werk ein Eilantrag eingereicht worden, um die bevorstehende Abschiebung Mohammeds zu verhindern. Dieser war jedoch vom Gericht am Dienstagabend abgelehnt worden. Ludwigs-Spalink war am Dienstagmorgen selbst zur Wohnung des Geflüchteten gefahren. „Ich wollte mich heute Morgen von Sany verabschieden und eventuell zur Verfügung stehen, um beruhigend auf ihn einzuwirken. Deshalb habe ich vor der Wohnung auf das Ordnungsamt gewartet, ohne an der Tür zu klingeln“, sagte sie. Angetroffen habe auch sie den jungen Mann aber nicht.