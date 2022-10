Für Kinder in Not : Erkelenzer Firmenjubilare spenden Tröstebären

Für Kinder in Not

Erkelenz Statt Geschenken zum Jubiläum ihrer Firma baten Ursula und Hermann Klauth um Spenden für den guten Zweck. Mit dem Geld konnten der Rettungsdienst jetzt 300 Tröstebären anschaffen.

Anfang des Jahres beging der Gärtnereibetrieb „Blumen mit Pfiff“ in Erkelenz sein Firmenjubiläum. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die eigentlich für das Frühjahr geplante Feier zum 30. Geburtstag des Betriebes leider nicht stattfinden. Dennoch ließen es sich einige Lieferanten und Kunden nicht nehmen, statt Geschenke Geld für einen karitativen Zweck zu überreichen. Zu ihren Geburtstagen wünschten sich die Inhaber Ursula und Hermann Klauth ebenfalls Geld für diesen Zweck. Da den Inhabern sehr am Wohle der Kinder gelegen ist, beschlossen sie, dieses Geld in „Tröstebären“ zu investieren. Nun konnten 300 dieser pelzigen Exemplare von der Deutschen Teddy-Stiftung besorgt und an Christian Lambertz, den Leiter der Erkelenzer Rettungswache, überreicht werden.