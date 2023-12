Erkelenzer Stadtfinanzen Jeder vierte Euro geht an die Jugend

An diesem Mittwoch wird der Erkelenzer Stadtrat über den Haushalt für das Jahr 2024 abstimmen – und der hat es in sich. Das 9,4 Millionen Euro große Defizit ist das „mit Abstand schlechteste planerische Ergebnis in der NKF-Geschichte der Stadt Erkelenz“, also mindestens in den letzten 20 Jahren, bilanziert Kämmerer Norbert Schmitz. Der größte Batzen, nämlich knapp 35 Millionen Euro, sind dabei für die Jugendhilfe vorgesehen. Das ist ein Viertel des gesamten Etats.