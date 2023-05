„Ein Dorf muss weg“ Film über Immerath unter Finalisten beim Bundesfestival Film

Wohl kein Ereignis oder Themengebiet in der Geschichte der Stadt Erkelenz ist bildlich so vielfältig festgehalten worden wie die Umsiedlungsthematik. Im kommenden Monat könnte ein Film, der sich mit dem Sterben des Braunkohledorfs Immerath beschäftigt, sogar eine Auszeichnung beim Bundesfestival Film in Augsburg gewinnen. Dort treffen sich vom 16. bis 18. Juni die besten jungen und älteren Filmemacher Deutschlands aus dem nicht-kommerziellen Bereich. Nominiert ist auch der Mönchengladbacher Werner Handl mit seinem Film „Immerath – ein Dorf muss weg“.