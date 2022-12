Feuerwerk im Erkelenzer Land Das sind die Regeln an Silvester

So war auch der Verkauf von Feuerwerkskörpern in den Märkten verboten, öffentlich veranstaltete Feuerwerke sowie jede Verwendung von Pyrotechnik auf publikumsträchtigen Plätzen und Straßen war untersagt. Theoretisch war das Abbrennen noch vorhandener Feuerwerkskörper auf dem eigenen Grundstück zwar erlaubt, am Nachthimmel war es in Erkelenz und Umgebung allerdings deutlich dunkler als sonst üblich.