Konzert am 27. Januar „Feuerwerk der Orgelmusik“ in Erkelenz

Norbert Düchtel studierte Katholische Kirchenmusik und Konzertfach Orgel in Würzburg und München. Danach bildete er sich bei Meisterkursen von Michael Schneider, Ewald Kooiman und Michael Radulescu weiter. Auch am Niederrhein hat Düchtel seine Spuren hinterlassen: Stationen seines kirchenmusikalischen Wirkens waren zwischen 1972 und 1975 Kalkar und Kleve, ab 1975 Landsberg am Lech. 1979 wechselte Düchtel nach Regensburg, bis 2015 war er dort Dozent für Orgel und Improvisation an der Fachakademie für Katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik, verbunden mit Lehraufträgen an der Universität Regensburg. Zudem war er von 1985 bis 2008 Stiftsorganist an der „Alten Kapelle“ Von 1988 bis 2011 leitete er eine Orgelklasse an der Hochschule für Musik Detmold, 2004 wurde er dort zum Professor ernannt. Als Organist konzertierte Düchtel in Deutschland und fast allen europäischen Ländern, in Südamerika und Japan.