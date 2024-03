Spektakulärer Feuerwehreinsatz in Erkelenz Wasserrohrbruch lässt Kellerwand einstürzen

Aber der Reihe nach: Um 12.45 am Mittag des Gründonnerstags bekam die Erkelenzer Feuerwehr eine Alarmierung, dass es auf der Straße In Venrath zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei. Ein Rohr, das unter der Straße verläuft, war defekt, sodass viel Wasser unter der Straße ausgelaufen war. Ein angrenzendes altes Fachwerkhaus wurde dabei stark in Mitleidenschaft gezogen. „Im Keller ist eine Wand komplett eingestürzt, Teile der Decke waren ebenfalls betroffen“, schildert Wehrleiter Helmut van der Beek seine Eindrücke von vor Ort. Das Wasser hatte sich also unterhalb der Straße und des Gehwegs den Weg gebahnt und die Kellerwand derart beschädigt, dass das Haus als einsturzgefährdet eingestuft werden musste. „Die Fassade hing quasi in der Luft“, sagt der Wehrleiter. Schnell wurden daher auch die Kräfte des Technischen Hilfswerks (THW) aus Erkelenz und auch aus der Nachbarstadt Hückelhoven hinzugezogen. Aufwendig habe man versucht, die Fassade mit Abstütz-Systemen zu sichern. Das sei aber nicht ungefährlich gewesen, da man stets damit habe rechnen müssen, dass die Fassade einstürzt. Seitens des THW konnten die zahlreichen Kräfte dabei auf eine technische Lösung mittels eines Lasers zurückgreifen. Das THW konnte damit genau sehen, ob und wie sich das Gebäude bewegt, sodass die Kräfte schnell den Gefahrenbereich hätten räumen können.