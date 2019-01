Feuerwehreinsatz in Kaulhausen: Kachelofen setzt Zwischendecken in Brand

Erkelenz In einem leerstehenden Haus ist von einem Kachelofen ein Brand ausgegangen. Nachbarn alarmierten am Sonntag die Feuerwehr. Die musste mit großem Aufgebot Zwischendecken und Wände öffnen und löschen.

ERKELENZ (gala) Einen erheblichen Schaden richtete ein Feuer in einem unbewohnten Haus in Kaulhausen an, Personen wurden aber nicht verletzt. Wie Helmut van der Beek, Leiter der Erkelenzer Feuerwehr, am Sonntag mitteilte, war die Feuerwehr schon in der Vorwoche gerufen worden, weil Anwohnern Rauch aus dem Kamin verdächtig vorkam. Da musste die Feuerwehr aber noch nicht eingreifen – der neue Eigentümer des Gebäudes, der zurzeit umbaut, hatte den Kachelofen betrieben. Das führte aber zu einem Brand am Sonntag.