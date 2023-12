Einsatz in Erkelenz Feuerwehr löscht Brand auf Terrasse

Die Feuerwehr der Stadt Erkelenz war am Samstagmorgen auf der Tenholter Straße gefordert. „Bei unserem Eintreffen war Rauchentwicklung auf der Rückseite des Gebäudes zu erkennen“, sagt Wehrleiter Helmut van der Beek. Allerdings habe es keine Möglichkeit gegeben, auf die Rückseite des Gebäudes zu gelangen, da niemand zu Hause war. So mussten die Wehrleute sich zunächst Zutritt verschaffen. Auf der Terrasse brannten mehrere Gegenstände, eine Gasflasche wurde zur Sicherheit im Gartenteich versenkt. Der Schaden beschränkte sich auf die Terrasse. Die Feuerwehr weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Aschereste aus dem Kamin nicht in einem Kunststoffeimer entsorgt werden sollen. Bis zu eine Woche nach der Entsorgung könnten Aschereste noch zu einem Feuer führen, mahnt Helmut van der Beek.