Am Samstag, 17. August Löscheinheit Erkelenz feiert an der Burg

Die Burg als eines der relevantesten Bauwerke der Stadt soll so am kommenden Samstag die interessierte Bevölkerung locken. Holger Kokartis sagt weiter: „Wir wollen uns an zentraler Stelle den Erkelenzern präsentieren, dabei aber sicherlich auch Werbung für unsere Einheit machen, um Nachwuchs zu generieren.“ Ein nicht ganz unwesentliches Ziel übrigens, kämpft doch längst nicht nur die Erkelenzer Feuerwehr mit personellen Sorgen in diesem wichtigen Ehrenamt.