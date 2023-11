Feuerwehr Erkelenz Wofür ein Maschinist verantwortlich ist

Die Ausbildung, die Brandoberinspektor Manuel Lindner leitete, umfasste insgesamt 38 Unterrichtseinheiten, in denen sich die Wehrleute neben der Fahrzeug- und Pumpenkunde auch mit Themen wie Rechtsgrundlagen beim Fahren mit Sondersignalen (Blaulicht und Martinshorn) oder die Förderung von Löschwasser über lange Wegestrecken beschäftigt haben. In einer theoretischen Prüfung konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr erlerntes Wissen unter Beweis stellen. Im Anschluss mussten die Wehrleute in einer praktischen Prüfung den korrekten Umgang mit der Pumpe eines Löschfahrzeuges nachweisen.