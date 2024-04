Jahresversammlung bei der Löscheinheit Gerderath Wie Wehrleute mit Fernbedienung helfen

„Herauszuheben sind die Alarmierungen mit Stichwort Feuer 3, die wir mit dem LUF 60 in Wegberg und Hückelhoven abgearbeitet haben“, so Christoph Boller weiter. Damit ging der Löscheinheitsführer auf das Löschunterstützungsfahrzeug mit Raupenfahrwerk ein, das die Gerderather Wehrleute etwa zu Beginn der Coronakrise im Jahr 2020 in ihrer Fahrzeughalle des Gerätehauses an der Florianstraße aufgenommen haben. „Wir konnten hier jeweils im Gefahrenbereich mit dem LUF die Brandbekämpfung durchführen“, brachte Boller die Einsätze in Erinnerung.