Jahresversammlung bei der Löscheinheit Erkelenz Werner Heinen nach 46 Jahren verabschiedet

Es war am 1. Januar 1977, als Werner Heinen in die Erkelenzer Feuerwehr aufgenommen wurde. 46 Jahre, in denen er eine Menge für die Feuerwehr, ganz besonders aber für den Schutz der Bevölkerung in und um Erkelenz geleistet hat. In der Jahresversammlung der Löscheinheit Erkelenz wurde Heinen nach dieser langen Zeit im aktiven Dienst in die Ehrenabteilung der Feuerwehr überstellt. Mit einem Präsent verabschiedeten ihn die Kameradinnen und Kameraden in den wohlverdienten Ruhestand.