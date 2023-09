Feuerwehr der Stadt Erkelenz Wehrleute beenden mit Erfolg ihre Grundausbildung

Der überwiegende Teil der Lehrgangsteilnehmenden wurde auch zum Atemschutzgeräteträger ausgebildet. Dies stellt die Grundbefähigung dar, um Brände im Inneren von Gebäuden zu bekämpfen und in Gefahrensituationen vorzugehen, in denen mit Atemgiften zu rechnen ist. Besonders erwähnenswert ist diese Leistung, da die Einsatzkräfte ihren Dienst für die Feuerwehr der Stadt Erkelenz ausschließlich ehrenamtlich ausführen und die 220 Ausbildungsstunden nach dem regulären Arbeitstag am Abend und am Wochenende stattfanden.