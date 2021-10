Erkelenzer Feuerwehr : Wehrleute beenden ihre Grundausbildung

Grundausbildung beendet: Die Urkunden überreichten Wehrleiter Helmut van der Beek (2.v.l.) und Klaus Peters (l.), Fachbereichsleiter Ausbildung. Foto: Uwe Heldens

Erkelenz Auch bei der Feuerwehr der Stadt Erkelenz verlief wegen der Pandemie die Ausbildung nicht so wie sonst. Umso erfreuter war man, dass diese erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Es zeigte sich, wie außergewöhnlich die Wege zu diesem wichtigen Ehrenamt sein können.

Weit weg in den USA kam er auf den Gedanken, zur Feuerwehr zu gehen – und zwar zu der in Erkelenz. Carsten Detering war beruflich in den Vereinigten Staaten tätig, als ein Bekannter ihn auf die Idee brachte. „Und dann habe ich das einfach gemacht“, sagt er. So außergewöhnlich können sie also sein, die Wege zur Feuerwehr und somit zu einem Ehrenamt, das wichtiger kaum sein kann. Detering gehört der Löscheinheit Golkrath-Matzerath an und zählt zu den Kameraden, die über Umwege ihre Grundausbildung abschließen konnten.

Über Umwege: Damit sind die Einschränkungen gemeint, für die die Corona-Pandemie sorgte. Immer wieder musste die modulare Ausbildung unterbrochen werden, doch jetzt konnten Wehrleiter Helmut van der Beek und Klaus Peters, stellvertretender Wehrleiter und Fachgebietsleiter Ausbildung, 17 Feuerwehrmännern, darunter zwei der Feuerwehr der Stadt Wegberg, die Urkunden überreichen. Helmut van der Beek: „Die vergangenen mehr als anderthalb Jahre waren eine wilde Zeit. Doch die Gesundheit und die Einsatzbereitschaft gehen vor. Jetzt bin ich froh, dass die Gruppe fertig ist.“ Klaus Peters ergänzte, „dass wir die Ausbildung unter strengsten Voraussetzungen mit einem kompakten Programm aufgenommen haben.“

Nicht nur für die Feuerwehrleute des Lehrganges, auch für die Ausbilder war der rund 210 Stunden in Theorie und Praxis umfassende Lehrgang in der Grundausbildung eine echte Herausforderung. Der Lehrgangsleiter, Brandoberinspektor Daniel Küppers, Löscheinheitsführer in Gerderhahn, fasste das so zusammen: „Ich mache das jetzt seit 15 Jahren. Gemessen an der aktuellen Situation war das Mitziehen und der Zusammenhalt dieser Gruppe sehr gut.“ Das unterstrich Brandoberinspektor Holger Kokartis, Löscheinheitsführer in Erkelenz: „Dass die Motivation innerhalb der Gruppe nach der etwa einjährigen Zwangspause noch so hoch war, hat es uns Ausbildern wirklich einfach gemacht. Darum hat die Zusammenarbeit gut funktioniert, darum großes Lob an die Kameraden.“

Neben Carsten Detering zählte auch David Heymanns von der Löscheinheit Borschemich zu den auszubildenden Wehrleuten. Ihm war noch etwas aufgefallen: „Wir hatten in diesem Kurs eine sehr gemischte Altersstruktur, was auch nicht das Schlechteste war.“ Tatsächlich ist der älteste Feuerwehrmann, der die Grundausbildung gerade erfolgreich abgeschlossen hat, bereits Mitte 50.

Die Modulausbildung 1 bis 4 bildet den Abschluss der umfassenden feuerwehrtechnischen Grundausbildung. Neben dem nötigen Fachwissen und praktischen Übungen zum Löscheinsatz und zur Menschenrettung stand insbesondere die technische Hilfeleistung im Vordergrund. Auch die Ausbildung zum Sprechfunker, Atemschutzgeräteträger und in lebensrettenden Sofortmaßnahmen war Bestandteil der Modulausbildung. Bei der Übergabe der Urkunden sagte Wehrleiter Helmut van der Beek: „Ich bin absolut stolz auf euch. Jetzt geht es für euch in euren Einheiten weiter, um das hier Gelernte zu intensivieren.“ Wie wichtig die stetige Fortbildung ist, machte Klaus Peters klar: „Weitere qualifizierende Lehrgänge stehen euch jetzt auf Stadt- und Kreisebene und darüber hinaus offen.“ Unterdessen richtete Holger Kokartis seinen Blick in die Zukunft: „Der neue Grundausbildungslehrgang steht schon parat – hoffen wir, dass wir dann ohne Zwangspausen durchkommen.“