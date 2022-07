Lehrgangsabschluss bei der Feuerwehr Erkelenz : Warum Einsatzlagen komplexer werden

Erkelenz Bei der Feuerwehr der Stadt Erkelenz ging es in einer Ausbildung um Technische Hilfeleistung. Was alternative Fahrzeugantriebe und auch Aufzüge damit zu tun haben.

Einmalig dürfte die Absolvierung dieses Lehrganges so gut wie nie bleiben, denn: Die Einsatzsituationen in der technischen Hilfeleistung nehmen einen immer größeren Stellenwert in der Feuerwehrarbeit ein. Daran wird sich auch wohl nichts ändern. Umso wichtiger, wenn Feuerwehrangehörige auf aktuellem Stand sind. Das Retten von Personen aus verunfallten Fahrzeugen, das Befreien von eingeklemmten Personen aus Maschinen oder unter großen Lasten, die Befreiung von Personen aus Aufzügen oder von hilfebedürftigen Personen hinter verschlossenen Türen: An der Einsatzstelle warten Szenarien, die unterschiedlicher und oft auch unerwarteter nicht sein können.