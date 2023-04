Feuerwehreinsätze in Wassenberg und Erkelenz Kinder setzen Dach in Wassenberg in Brand

Auch in Erkelenz und in Lövenich musste die Feuerwehr tätig werden. Durch die Bewohner eines Hauses an der Theodor-Körner-Straße in Erkelenz wurde die Feuerwehr der Stadt Erkelenz am Freitag, 21. April, 22.27 Uhr, alarmiert, weil ein Rauchmelder die Bewohner aufgeschreckt hatte. Die Wehrleute mussten zunächst von einem Kellerbrand ausgehen. Bei der ersten Erkundung stellte die Feuerwehr allerdings fest, dass eine Bedieneinheit einer Heizungsanlage geschmolzen war und so für eine Rauchentwicklung gesorgt hatte. Die Feuerwehr sorgte im Anschluss für eine Belüftung des Hauses, in dem sich auch eine Zahnarztpraxis befindet. Danach konnte das Haus wieder an die Bewohner übergeben werden. Vor Ort waren die Einheiten Erkelenz, Borschemich-Keyenberg-Kuckum, der Führungsdienst und die Informations- und Kommunikationseinheit.