Er löschte schon im Zweiten Weltkrieg Seltene Ehrung für Franz-Josef Wirtz

Der Verband hatte am 15. November eine Sonderauszeichnung an langjährige Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in Erkelenz in der Stadthalle verliehen. Insgesamt sind 78 Feuerwehrleute für ihre 40-, 50-, 60-, 70-, 75- und eine 80-jährige Mitgliedschaft geehrt worden. Wirtz, der einer von nur wenigen Feuerwehrleuten in NRW mit der Sonderauszeichnung für 80-jährige Mitgliedschaft ist, war am Ehrungsabend verhindert.