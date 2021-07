Schwerpunkt in Gerderath : Feuerwehr nach Regen im Einsatz

Erkelenz Am Sonntagnachmittag, 4. Juli, gingen in der Leitstelle immer mehr Anrufe aus Gerderath ein. Nach den Regenfällen verzeichnete die Feuerwehr knapp 60 Einsätze dort. Auch die B 221n war mal wieder betroffen. Bis zum Abend waren die Einsätze noch nicht abgeschlossen.

Nur wenige Minuten nach der ersten Alarmierung erfolgte auch schon die Alarmstufenerhöhung für Gerderath: Knapp 60 Einsätze am Sonntag verzeichnete Helmut van der Beek, Leiter der Erkelenzer Feuerwehr, nur für den größten Erkelenzer Ortsteil, in dem die Feuerwehr mit vollgelaufenen Kellern und überschwemmten Straßen zu tun bekam.

In der Wache in Erkelenz ließ van der Beek so auch schnell die Einsatzzentrale (FEZ, am Sonntag von van der Beek und seinem Stellvertreter Patrik Pistel geführt) einrichten, von der aus auch die IuK-Einheit (Information und Kommunikation) eingesetzt war. Im Gerätehaus Gerderath an der Florianstraße arbeitete die Abschnittsführungsstelle unter der Leitung von Ingo Rolfs, Zugführer des Zuges 2 der Feuerwehr der Stadt Erkelenz.