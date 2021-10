Einsatz in Gerderath : Gartenlauben brennen aus

Vollständig brannten Gartenlauben in Gerderath auf einem Grundstück an der Lauerstraße aus. Foto: Feuerwehr Stadt Erkelenz

Erkelenz Am Sonntagabend rückte die Feuerwehr der Stadt Erkelenz nach Gerderath aus. Einen Totalverlust konnten die Wehrleute nicht mehr verhindern.

Schon von weither zu sehen waren der große und helle Feuerschein und eine Rauchsäule, die sich über Gerderath erstreckten: Am Sonntagabend, 10. Oktober, war gegen 19.42 Uhr der Alarm in der Leitstelle eingegangen. Gemeldet war eine Gartenlaube auf einem Grundstück an der Lauerstraße, die in Vollbrand stand.