Löscheinheit Kückhoven/Immerath zieht Bilanz Wehrleute setzen neuen Ausbildungsschwerpunkt

In 2023 waren die Wehrleute mit vielen Ausbildungen beschäftigt. Der Ausbildungsschwerpunkt lag überwiegend auf der Verwendung des 2019 in Dienst gestellten Fahrzeuges mit dem Einsatzschwerpunkt Löschwasserrückhaltung. „Bedingt durch die Corona-Pause gab es hier noch einiges nachzuholen“, hieß es in der Versammlung. Da dieses Einsatzszenario das Mitwirken einer zusätzlichen Löscheinheit erfordert, stand 2023 erstmalig das gemeinsame Üben mit der Löscheinheit Katzem auf dem Dienstplan. Darüber hinaus schickten die Kückhovener und Immerather einige ihrer Kameraden auf kommunaler Ebene in die Grundausbildung.