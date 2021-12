Einsatz in der Nacht für Erkelenzer Feuerwehr : Lagerstätte für Pferdemist brennt auf Gut Eichhof

Einsatz in der Nacht für Erkelenzer Feuerwehr

Auf Gut Eichhof in Katzem brannte in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag eine Lagerstätte für Pferdemist. Foto: Feuerwehr Erkelenz/LE Lövenich

Katzem In der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag rückte die Feuerwehr der Stadt Erkelenz nach Katzem aus. Statt Strohballen brannte eine Lagerstätte für Pferdemist. Der Einsatz dauerte die ganze Nacht.

Gemeldet war zunächst ein Strohlagerbrand mit 500 Großballen auf dem bekannten Gut Eichhof in Katzem, vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass eine Lagerstätte für Pferdemist in Brand geraten war – in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag ergab sich für die Feuerwehr der Stadt Erkelenz viel Arbeit.