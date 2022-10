Feuerwehr Erkelenz : Fusionierte Einheit mit großer Feier

Erkelenz Am Standort Borschemich-Keyenberg-Kuckum wird es am 30. Oktober offiziell: Das Gerätehaus wird eingeweiht, ein neues Fahrzeug übergeben und die Fusion von drei zu einer Löscheinheit endgültig vollzogen. Mehr als zehn Jahre Arbeit stecken dahinter.

Dass der Braunkohlentagebau auch die Strukturen der Feuerwehr treffen würde, war schon ein entscheidendes Thema, als Wolfgang Linkens noch der Leiter der Feuerwehr der Stadt Erkelenz war. Als dieser 2015 den Staffelstab an seinen Nachfolger Helmut van der Beek gab , gingen die Planungen zu all dem, was sich ändern musste, weiter. In den Löscheinheiten Borschemich, Keyenberg und Kuckum tat sich jedoch Ungewöhnliches.

„Fast geräuschlos verlief diese Fusion“, sagt so auch Hans-Willi Schulte mit hörbarem Stolz in der Stimme. Er hat wie viele andere Menschen in Borschemich und in den weiteren von der Umsiedlung betroffenen Orte alle Höhen und Tiefen miterlebt. Umso stolzer ist er, seit geraumer Zeit einen besonderen Tag mitorganisieren zu dürfen: Am Sonntag, 30. Oktober, 11 Uhr, neues Gerätehaus am Helmut-Clever-Weg 1, lädt die Einheit zum Tag der offenen Tür ein.