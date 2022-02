Umstrukturierung der Feuerwehr der Stadt Erkelenz : Fusion der Löscheinheiten erfolgt

Erkelenz Feuerwehr der Stadt Erkelenz mit neuer Einheit Borschemich/Keyenberg/Kuckum. Oberbrandmeister Thomas Sieben führt die neue Löscheinheit.

Die Fusion der drei Löscheinheiten ist bei der Feuerwehr der Stadt Erkelenz vollzogen: Aus den eigenständigen Einheiten Borschemich, Keyenberg und Kuckum ist am Freitag, 4. Februar, offiziell eine Einheit geworden, der Name lautet Borschemich/Keyenberg/Kuckum. Das teilt Helmut van der Beek, der Leiter der Erkelenzer Feuerwehr, mit. Mit der Fusion erfolgte auch die Inbetriebnahme des neuen Feuerwehrstandortes „KKUOB“, der am Helmut-Clever-Weg 1 neu gebaut wurde.

Geleitet wird die Einheit mit 45 Wehrleuten im aktiven Dienst von Oberbrandmeister Thomas Sieben, bislang Einheitsführer in Borschemich. Stellvertreter sind die Hauptbrandmeister Dietmar Zurmahr (Kuckum) und Franz-Josef Heinrichs (Keyenberg). An den neuen Standort gezogen wurden drei Tragkraftspritzenfahrzeuge, eins davon wasserführend. „Zukünftig werden zwei dieser Fahrzeuge durch ein Löschgruppenfahrzeug 10 ersetzt. Nach derzeitigem Stand wird das Fahrzeug im Juni ausgeliefert, daher werden wir in Kürze das Reservefahrzeug der Feuerwehr Erkelenz, ein Löschgruppenfahrzeug 20, am Standort Borschemich/Keyenberg/Kuckum stationieren“, so van der Beek. Mit der Inbetriebnahme des neuen Standortes musste die Feuerwehr ihre Alarm- und Ausrückeordnung anpassen, weil sich die Zuständigkeiten innerhalb der Gebiete (Kernstadt und Altorte) neu ergeben. Das Gebiet Erkelenz Nord wurde in zwei Gebiete aufgeteilt: Nord-2 wird primär vom neuen Standort betreut (Nord-1 Einheit Erkelenz), der Altort Keyenberg fällt an die Löscheinheit Holzweiler, während die Altorte Kuckum, Unter- und Oberwestrich sowie Berverath von der Einheit Venrath mitversorgt werden.