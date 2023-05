Löscheinheit Golkrath-Matzerath Neues Einsatzfahrzeug nach mehr als 30 Jahren

Bürgermeister Stephan Muckel wird die Schlüssel an Einheitsführer Thomas Rolfs überreichen. Das MLF ist das Ergebnis des Fahrzeugkonzeptes, das Wehrleiter Helmut van der Beek in 2015 und 2016 erstellt hat. Es wurde an den Bedarf und der Gefahrensituation im Stadtgebiet angepasst. Die Löscheinheit Golkrath-Matzerath ist innerhalb des Konzeptes in den Fachbereich Gefahrgut integriert, sodass ein entsprechendes Fahrzeug nötig wurde.