Einsatz für Erkelenzer Feuerwehr Desinfektionsgerät im Krankenhaus fängt Feuer

Weil das Personal des Hermann-Josef-Krankenhauses schnell und besonnen reagiert hatte, blieben insgesamt sieben Patienten unverletzt. Am Freitagabend, 19. Juli, rückte die Feuerwehr der Stadt Erkelenz nach einer Alarmierung durch die automatische Brandmeldeanlage zum Krankenhaus, Tenholter Straße, aus. Dort war der Motor eines Reinigungs- und Desinfektionsgerätes in einem Pflegearbeitsraum einer Station plötzlich in Brand geraten. Vermutlich war ein technischer Defekt dafür verantwortlich.