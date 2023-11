Feuerwehr in Patersgasse im Einsatz Denkmalgeschütztes Haus brennt in Erkelenz aus

Erkelenz · In der Nacht zu Samstag, 18. November, kam es zu einem großem Einsatz für die Feuerwehr der Stadt Erkelenz: Gemeldet war ein Dachstuhlbrand in einem Haus an der Patersgasse. Die Löscharbeiten waren mit extremen Herausforderungen verbunden.

18.11.2023 , 12:40 Uhr

In der Nacht zu Samstag, 18. November, bekam es die Erkelenzer Feuerwehr mit einem Brand in einem Haus an der Patersgasse zu tun. Foto: Uwe Heldens

Von Anke Backhaus Lokalredaktion Erkelenz