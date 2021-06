Feuerwehr der Stadt Erkelenz : Brandgeruch in Grundschule – Ursache nicht auffindbar

Brandgeruch in Grundschule – Ursache nicht auffindbar

Erkelenz Am Donnerstagabend, 17. Juni, rückte die Erkelenzer Feuerwehr nach Gerderath zur Gemeinschaftsgrundschule aus. Was den Brandgeruch verursacht hat, ist unbekannt. Das Gebäude wird derzeit saniert.

Zur Gemeinschaftsgrundschule Gerderath gerufen wurde die Feuerwehr der Stadt Erkelenz am Donnerstagsabend, 17. Juni.

Gemeldet war eine Rauchentwicklung in der Grundschule an der St. James-Straße. „Vor Ort konnten wir einen leichten Brandgeruch wahrnehmen. Da die Schule derzeit umfangreich saniert wird, haben wir uns mit vielen Kräften im gesamten Gebäude auf die Suche nach der Ursache gemacht“, sagte Helmut van der Beek, der Leiter der Feuerwehr der Stadt Erkelenz.

Trotz intensiver Suche konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Ursache nicht auffinden. An den Einsatzort gerufen wurden auch der Hausmeister und der verantwortliche Architekt, der den Umbau organisiert. Auch sie kontrollierten das Gebäude, das noch in der Nacht zu Freitag in Augenschein genommen werden soll.