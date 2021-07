Feuerwehr der Stadt Erkelenz : Ammoniakaustritt in einem Betrieb im Gewerbegebiet

Erkelenz Den Austritt des Produktes konnte die Feuerwehr zwar schnell stoppen, große Mengen befanden sich aber noch im Gebäude. Auch die ABC-Einheit des Kreises Heinsberg rückte nach Erkelenz aus, zum Einsatz kam auch das Löschunterstützungsfahrzeug.

Auch Spezialeinheiten auf Kreisebene mussten am Donnerstag, 8. Juli, am frühen Nachmittag nach Erkelenz ausrücken, um die Feuerwehr der Stadt Erkelenz zu unterstützen: In einem Betrieb an der Luxemburger Straße im Gewerbegebiet kam es zu einem Ammoniakaustritt.

Nach der ersten Erkundung wurde das Stichwort auf ABC-2 erhöht, sagte Helmut van der Beek, der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Erkelenz. „Den Produktaustritt konnten wir zwar schnell stoppen, dennoch befand sich noch lange eine Menge des Produktes in der Halle. Mehrere Kameraden arbeiteten in Chemikalienschutzanzügen“, erklärte van der Beek weiter. Die Feuerwehrleute sorgten in dem mehrstündigen Einsatzverlauf dafür, dass das Ammoniak mit der Summenformel NH3 langsam und kontrolliert in die Atmosphäre abgelassen wurde. Wehrleiter Helmut van der Beek: „Wir haben die ganze Zeit über mit Messgeräten die Lage überwacht – nicht nur an der betroffenen Halle, sondern auch weit darüber hinaus. So konnten wir sicherstellen, dass die Grenzwerte außerhalb des Gebäudes nie überschritten wurden.“ Was aber dennoch wahrzunehmen war, war ein gewisses Maß an Geruchsbelästigung. „Ammoniak riecht man nun mal schnell“, so van der Beek weiter. Am späten Nachmittag ließ der Wehrleiter die ersten Kräfte wieder einrücken, dennoch blieben ausreichend Wehrleute noch vor Ort, um die Lage zu kontrollieren. Insgesamt 74 Einsatzkräfte waren an der Einsatzstelle, darunter die ABC-Einheit des Kreises Heinsberg. Ebenfalls eingesetzt wurde das Löschunterstützungsfahrzeug (LUF 60) – das dem Kreis Heinsberg gehört und bei der Löscheinheit Gerderath der Erkelenzer Freiwilligen Feuerwehr stationiert ist.