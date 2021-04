Einsatz in Erkelenz : Feuer in der Absauganlage

Feuer in der Absauganlage

Einsatz in Erkelenz

Erkelenz Einsatz nach starker Rauchentwicklung in einem Betrieb, der Lebensmittel verarbeitet. An der Luxemburger Straße dauerte der Einsatz für die 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr rund zwei Stunden.

Eine starke Rauchentwicklung rief am Freitagmittag gegen 13.23 Uhr die Feuerwehr der Stadt Erkelenz auf den Plan. „In einem Betrieb an der Luxemburger Straße, der Lebensmittel verarbeitet, war es zu einer starken Rauchentwicklung in einem Technikbereich dieses Betriebes gekommen“, sagte Wehrleiter Helmut van der Beek. „Für die Feuerwehr war die Ursachenforschung zunächst schwierig“, erklärte er weiter.