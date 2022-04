Feuerwehr der Stadt Erkelenz : Der Blick geht Richtung Rüstwagen

Erkelenz Die Löscheinheit Erkelenz kam nach mehr als zwei Jahren wieder zu ihrer Jahresversammlung zusammen. Die Einsatzzahl blieb konstant. Mit einem neuen Fahrzeug beschäftigen sich die Wehrleute schon jetzt.

„Auch in 2021 ist das Kameradschaftliche zu kurz gekommen, dazu fiel der Übungsdienst lange aus, während auch die Lehrgänge erneut nicht mit dem normalen Ablauf stattgefunden haben“, bilanzierte Kokartis. Eine Konstante bildete die Zahl der Einsätze, zu denen die Einheit Erkelenz gerufen wurde: 283 Einsätze unterschiedlicher Art gab es im Jahr 2021 (dazu zählte auch die überörtliche Hilfeleistung beim Hochwasser in Wassenberg) nach 273 in 2020 und 281 im Jahr 2019. Im Allgemeinen richten die Wehrleute den Blick in die Zukunft. Entscheidend wird die Anschaffung des Rüstwagens sein. Das Fahrzeug ist bestellt und wird möglicherweise 2024 in Dienst gestellt werden können. Holger Kokartis: „Zusammen mit der Wehrleitung haben wir dazu einen Arbeitskreis gebildet, denn das Fahrzeug und seine Beladung sind dringend nötig, weil technische Hilfeleistungseinsätze weiter zunehmen.“ Er nennt Gründe: „Eine Hilfeleistungslöschfahrzeug ist für Brandbekämpfung und technische Hilfeleistungen vorgesehen, um zumindest bei Verkehrsunfällen helfen zu können. Daher ist der Platz auf dem HLF begrenzt.“ Heißt: Der Rüstwagen bekommt erforderliche Geräte wie eine Rettungsplattform für Lkw-Unfälle oder auch ein Schnellrettungsboot für Gewässer.