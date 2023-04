Auf Entsorgungsanlage Feuer in Holzweiler sorgt für Großeinsatz

Ein relativ kleiner Brand hat am Sonntagmittag in Holzweiler für ein großes Aufgebot an Rettungskräften gesorgt: Weil auf dem Gelände der Entsorgungsfirma Schönmackers auf der Kofferer Straße ein Müllcontainer brannte, war die Feuerwehr mit insgesamt sieben Einheiten im Einsatz. Der Grund: Es war nicht auszuschließen, dass bei den zahlreichen Gefahrstoffen, die auf dem Gelände lagern, durch das Feuer eine Gefahr für die Bevölkerung in den umliegenden Orten entstehen könnte. Letztendlich verlief der Einsatz aber glimpflich, um kurz nach 13 Uhr gab die Erkelenzer Feuerwehr Entwarnung.