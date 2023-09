Wohl Brandstiftung Feuer in Erkelenzer Hinterhof greift auf Auto über

Erkelenz · Am Wochenende stand auf der Aachener Straße in Erkelenz eine Mülltonne in Flammen, auch ein Auto, eine Garage und eine Hecke wurden in Mitleidenschaft gezogen. Was bisher bekannt ist.

11.09.2023, 13:55 Uhr

Die Feuerwehr löschte das Feuer im Hinterhof. Foto: Tim Schäfer

(RP) Ein Feuer, das in der Nacht zu Sonntag in einem Hinterhof auf der Aachener Straße entdeckt wurde, ist wohl vorsätzlich gelegt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, handelt es sich wohl um Brandstiftung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen. Demnach sei das Feuer um kurz nach 3 Uhr in der Früh entdeckt worden. In dem Hof auf Höhe der neuen Kreismusikschule brannte eine Kunststoffmülltonne, die an einer Garagenwand abgestellt war. Die Flammen zerstörten nicht nur die Tonne, sondern beschädigten auch die Garage und griffen zudem auf eine angrenzende Hecke und ein Auto über. Die verständigte Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen.

