Wind erschwerte die Arbeiten : Acker so groß wie drei Fußballfelder brennt in Erkelenz nieder

Foto: Uwe Heldens 5 Bilder Acker so groß wie drei Fußballfelder brennt in Erkelenz nieder.

Erkelenz Am Ende brannte eine Fläche von mehr als drei Fußballfeldern: Am Mittwochabend hat es einen Großeinsatz der Feuerwehr in Erkelenz gegeben, weil zwei Felder an einer Landstraße brannten. Der Wind erschwerte die Arbeiten.

Die Feuerwehr hat am Mittwochabend einen großen Flächenbrand in Erkelenz-Hoven gelöscht: Zwei abgeerntete Felder nahe der L19 standen in Flammen. Gegen 18.40 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Anfangs habe nur eine Böschung und der vordere Teil eines Gerstenfeldes gebrannt. Doch der starke Nordwind erschwerte laut Feuerwehrchef Helmut van der Beek die Löscharbeiten, das Feuer wurde schnell weitergetragen und erreichte trotz einer Unterbrechung durch einen Wirtschaftsweg noch ein zweites Feld. Insgesamt haben laut van der Beek rund 25.000 Quadratmeter gebrannt, eine Fläche größer als drei durchschnittliche Fußballfelder.

Um die Feuerwehr zu unterstützen, hatten drei Landwirte ihre Traktoren geholt und Schneisen in die Felder gefahren. Die Feuerwehr konnte den Brand nach und nach löschen. Dazu waren neben 45 Feuerwehrleuten auch zwei Tankwagen im Einsatz, um die Wasserversorgung am Feld sicherzustellen – einer aus Erkelenz mit 5000 Litern Fassungsvermögen und einer aus Hückelhoven mit 4000 Litern Volumen. Die Wagen fuhren im Pendelverkehr zur Ortschaft Hoven, um Wasser aus einem Hydranten zu tanken. Mit den Traktoren wurden am Ende die Felder umgehoben, um mögliche Glutnester zu entdecken und weiter abzulöschen. Gegen 21.15 Uhr beendete die Feuerwehr ihren Einsatz.

Solche Flächenbrände entstehen laut van der Beek in Trockenzeiten sehr schnell – sei es durch eine weggeworfene Zigarette oder durch eine Glasscherbe am Boden. Derzeit würden die Felder abgeernetet und die Grünstreifen neben den Straßen gemäht, sagt van der Beek. Dadurch bleiben Pflanzenreste liegen, die sehr trocken und leicht entflammbar sind. „Es ist sowieso verboten, Zigarettenkippen aus dem Autofenster zu schmeißen, aber in dieser Jahreszeit appellieren wir noch mal an alle Autofahrer, es nicht zu tun“, sagt van der Beek.