Feuer in Erkelenz Haus in Oerath brennt nach Explosion ab

Update | Erkelenz · Am Donnerstagmorgen ist die Erkelenzer Feuerwehr zu einem Brand in Oerath ausgerückt. Dort stand ein Haus in Flammen. Möglicherweise war dort ein Gastank explodiert.

04.01.2024 , 15:01 Uhr

Als die Feuerwehr eintraf, war der Dachstuhl des Hauses bereits schwer in Mitleidenschaft gezogen. Foto: Uwe Heldens

(RP) Am Donnerstagmorgen ist die Erkelenzer Feuerwehr zu einem Brandeinsatz ausgerückt. In Oerath stand der Dachstuhl eines freistehenden Hauses in Flammen. Das Haus brannte letztlich zu großen Teilen nieder, verletzt wurde allerdings niemand. Wie der Erkelenzer Feuerwehrchef Helmut van der Beek erklärte, sei bereits bei der Anfahrt gegen 9.30 Uhr klar gewesen, dass es sich um einen größeren Einsatz handeln würde: Die Düsseldorfer Straße war stark verraucht: „Wir konnten auf der Anfahrt kaum noch etwas sehen.“ Bei Ankunft in Oerath stand das Haus bereits im Vollbrand. „Erschwerend kam hinzu, dass das Wohnhaus sozusagen in dritter Reihe liegt und wir nur schwer herangekommen sind“, sagte van der Beek. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war zunächst unklar, ob sich Personen im Haus befinden – eine Rettung wäre aber wohl nicht mehr möglich gewesen: Betreten können hätten wir das Gebäude nicht mehr, dazu wäre es zu spät gewesen“, so der Feuerwehrchef. Als der Hauseigentümer hinzukam, stellte sich heraus, dass das Gebäude zuletzt unbewohnt war, im Untergeschoss lediglich eine Firma angesiedelt war. Wie es zu dem Feuer kam, muss nun die Polizei ermitteln. Einiges deutet allerdings auf eine Explosion hin. Die Außenwände des Hauses waren nach außen gedrückt, zudem hatte das Gebäude einen Flüssiggastank. „Ob das mit dem Brand zusammenhängt, können wir noch nicht sagen“, sagte van der Beek. Eine aus den Niederlanden hinzugerufene Firma, die auf solche Gastanks spezialisiert ist, trennte den Tank schließlich vom Objekt. Erschwerend kam zum Einsatz hinzu, dass eine Stromleitung brannte, auf das Flachdach des Hauses fiel und Funken sprühte. Vorübergehend musste deswegen ganz Oerath vom Stromnetz getrennt werden. Die Feuerwehr konnte zunächst nur aus sicherer Entfernung löschen. Dass gegen 10 Uhr ein Starkregen einsetzte, habe bei den Löscharbeiten nicht geholfen, sagte van der Beek: „Im Gegenteil, das ist eigentlich nur nachteilig. Durch den Regen entwickelt sich das rund um das Haus schnell zu einer Schlammschlacht. Dazu kommt, dass wir Einsatzkräfte nass werden und uns viel schneller kalt wird.“ Die Feuerwehr war mit insgesamt 48 Kräften vor Ort. Gegen Mittag war das Feuer unter Kontrolle gebracht worden, die Löscharbeiten zogen sich allerdings bis in den Nachmittag, da noch mehrere Glutnester mit Löschschaum bearbeitet werden mussten. Am Gebäude sei letztlich ein Totalschaden entstanden. Die Nina-Warnapp meldete Gefahr durch Geruchsbelästigung in Erkelenz und den Umsiedlungsdörfern im Norden der Stadt, wo der Rauch am Vormittag hingezogen war.

(cpas)