Feuer in Erkelenz Dachstuhl in Oerath brennt

Erkelenz · Am Donnerstagmorgen ist die Erkelenzer Feuerwehr zu einem Brand in Oerath ausgerückt. Dort steht ein Dachstuhl in Flammen. Die Nina-App warnt vor Rauchgasen.

04.01.2024 , 10:36 Uhr

Als die Feuerwehr eintraf, war der Dachstuhl bereits schwer in Mitleidenschaft gezogen. Foto: Uwe Heldens

(RP) Am Donnerstagmorgen ist die Erkelenzer Feuerwehr zu einem Brandeinsatz ausgerückt. In Oerath stand der Dachstuhl eines freistehenden Hauses in Flammen. Die Nina-Warnapp meldete Gefahr durch Rauchgase in Erkelenz und den Umsiedlungsdörfern im Norden der Stadt. Weitere Informationen folgen in Kürze.

(cpas)