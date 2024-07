Festival in Erkelenz Wer spielt wann beim Electrisize?

von Freitag, 9. August, bis Sonntag, 11. August, findet das Electrisize Festival auf Haus Hohenbusch statt. Nach 15 Jahren ist die Electrisize-Familie stark gewachsen, in 2009 waren es noch rund 400 Besucher, während im letzten Jahr 40.000 Fans vor Ort waren. Für die 15. Auflage gibt es auch wieder einige Highlights im Programm. Vor so einem Festival stellen sich die Besucher oft die Frage, wie viele von ihren Lieblingsmusikern sie denn an so einem Wochenende denn überhaupt sehen können. Denn bei mehreren Bühnen besteht natürlich auch immer die Gefahr, dass ihre Lieblingsacts parallel spielen – und die Besucher so vor einer schweren Entscheidung stehen. Daher wird der Timetable, so wird ein zeitgenauer Spielplan genannt, immer mit besonders viel Spannung erwartet. Und genau den haben die Festivalmacher vom Kulturgarten kürzlich vorgelegt.