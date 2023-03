Festival in Erkelenz Electrisize gibt nächste Acts bekannt

Insgesamt bietet das Electrisize 120 Künstler auf fünf Festivalbühnen. Diese werden in jedem Jahr neu entworfen und gestaltet. Direkt neben dem Festivalgelände entsteht die Electricity, der offizielle Festival Campingplatz. Der Besuch am Freitag und Samstag ist ab 18 Jahren möglich. Besucher ab zwölf Jahren können das Festivalgelände am Sonntag erkunden – den dritten Festivaltag hatten die Veranstalter im vergangenen Jahr eingeführt und wollen ihn beibehalten. Die Veranstalter rechnen in diesem Jahr mit 40.000 Besuchern.