Mit 45.000 Besuchern Die besten Bilder vom Electrisize in Erkelenz

Erkelenz · Vorhang auf für das Electrisize: Am Freitagnachmittag ist das Elektro-Festival in Erkelenz gestartet. Insgesamt werden am Wochenende 45.000 Besucher erwartet. Wir zeigen die schönsten Fotos.

09.08.2024 , 18:58 Uhr

67 Bilder Die besten Fotos vom Electrisize 2024 67 Bilder Foto: Ruth Klapproth

Es wird groß, laut und bunt: Das Electrisize-Festival in Erkelenz feiert in diesem Jahr seinen 15. Geburtstag. 45.000 Besucher werden von Freitag bis Sonntag auf Haus Hohenbusch in Erkelenz erwartet – dabei hatte 2009 alles ganz klein mit ein paar Hundert Menschen angefangen. Auf vier Bühnen spielen insgesamt weit mehr als 100 Künstler, zu den bekanntesten Acts zählen der Australier Will Sparks, die deutschen Chartstürmer Niklas Dee und Luca-Dante Spadafora, die Kölsch-Band Kasalla, Paul Elstak und Jebroer. Wir zeigen Ihnen die schönsten Fotos von der Festival-Eröffnung. Hier geht es zur Bilderstrecke: Die besten Fotos vom Electrisize 2024

(cpas/fkre)