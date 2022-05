Campingfestival bei Erkelenz : Electricity feiert Auftakt

Erkelenz Das Camping-Festival Electricity gilt als der kleinere Bruder des mittlerweile bundesweit bekannten Electrisize auf dem Gelände von Haus Hohenbusch nahe Erkelenz. Beim Auftaktwochenende kamen Techno- und House-Fans voll auf ihre Kosten.

DJ Lunax alias Ann-Jaqueline Fischer macht an den Turntables so leicht keiner was vor. Die 19-jährige Musikerin aus Hamburg gehörte beim Auftakt zum Electricity Campsite an diesem Wochenende zu den Live-Acts, die auf dem Gelände von Haus Hohenbusch aufgetreten sind. Das Camping-Festival für Techno-und House-Fans gilt als kleiner Ableger des Electrisize, dem bundesweit bekannten Festival mit jährlich 25.000 Besuchern. Das Besondere sind eine 360-Grad-Bühne im Zentrum und der kuchenartige Aufbau mit sechs voneinander abgetrennten Sektoren. Weitere Termine gibt es an den kommenden drei Wochenenden.