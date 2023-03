So wird ein Fertighaus in Erkelenz aufgestellt Kommt ein Häuschen geflogen

Ein Haus zu bauen, ist ein Wagnis. In diesen Zeiten ein Haus zu bauen, ist ein größeres Wagnis. Gerade bei Fertighäusern besteht eine lange Vorlaufzeit, in der nichts oder nur wenig passiert. Denn geplant wird das Haus vollständig am Reißbrett und produziert wird es in der Fabrikhalle. Die Bauherren können diese Prozesse allenfalls auf der Ferne mitverfolgen.