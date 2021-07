Ferienspiele in Erkelenz : Zum Abschluss werden die Politiker nass

Ferienspiele in Erkelenz

Erkelenz Unter Corona-Bedingungen hatte die Stadt Erkelenz ein beachtliches Ferienprogramm ermöglicht. Dazu gehörten regelmäßige Schnelltests der Kinder. Zum Ausklang gab es eine Olympiade mit prominenten Gästen.

Ohnehin ist es das Team, das die Jugendpflegerin in den Mittelpunkt stellt. „Ohne die Gruppe der Teamer hätten die Ferienspiele nicht stattfinden können“, betont sie. Das umfangreiche Programm, das enorme ehrenamtliche Engagement junger Leute, das Zusammenspiel von Stadt, Kirchen und anderen Organisationen lassen die Sommerferienspiele in Erkelenz als ein weit in die Region hinein wirkendes Vorbild erscheinen.