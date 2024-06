Für Sommerferien in Erkelenz Ferienreporter gesucht

Die Sommerferienspiele halten jedes Jahr in den ersten Ferienwochen ein breitgefächertes Angebot mit abenteuerlichem und kreativem Programm bereit, die unter Betreuung der drei Journalisten dokumentiert werden können. Abschließend werden alle Beiträge der Nachwuchsjournalisten in der professionellen Zeitschrift „Ferienspieler“ veröffentlicht. Außerdem wird den Teilnehmern ein Besuch in unserer Erkelenzer Lokalredaktion an der Krefelder Straße ermöglicht.