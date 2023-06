Ferienspiele in Erkelenz Das sind die Höhepunkte des Sommers

In diesem Jahr bieten die Stadt und die drei Jugendzentren Zak, Cirkel und Katho ihr Sommerferienprogramm erneut inklusiv und damit offen für alle an. Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung und unabhängig von Alter, Geschlecht und Glauben, sozialer oder ethnischer Herkunft haben die Möglichkeit, ihre Freizeit in den Ferien gemeinsam zu verbringen. „Wir konnten für die diesjährigen Sommerferienspiele viele junge, neue Teamerinnen und Teamer gewinnen. Das freut mich sehr, denn ohne ein engagiertes Team, das uns ehrenamtlich unterstützt, könnten wir dieses umfangreiche Programm nicht stemmen“, sagt Jugendpflegerin Katharina Lüke.