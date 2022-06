Ab dem 29. Juni : Ferienspaß in der Stadtbücherei Erkelenz

Erkelenz Die Stadtbücherei bietet in den Sommerferien eine Reihe von Veranstaltungen für Kinder und Jugendlliche an. Rätsel-Spiele, Vorlesestunden und Bastelangebote stehen unter anderem auf dem Programm

Am 29. und 30. Juni wird jeweils von 10 bis 12 Uhr ein eigener kleiner Stop-Motion-Film in der Stadtbücherei erstellt. Kinder von acht bis zwölf Jahren können teilnehmen. Am 6. Juli gibt es für angemeldete Kinder zwischen sieben und neun Jahren eine kreative Vorlesestunde. Um 10.30 Uhr tauchen die Verantwortlichen nach einem Rätsel-Spiel mit einer Geschichte in die Welt der eigenen Wünsche und Talente ein. Dies findet auch am 20. Juli statt.

Am 9. Juli erzählen die beiden Wegberger Imker Peter Ohlerth und Axel Bring, warum insbesondere Wildbienen so gefährdet sind und was jeder zum Schutz der Bienen beitragen kann. Jeder ab zwölf Jahren ist eingeladen. Am 16. Juli tauchen Kinder von fünf bis sieben Jahren mit Bee-Bot, einem einfach zu bedienenden Roboter, in die elementare Robotik ab. Los geht es um 11 Uhr. Am 14. Juli kommt die Stadtbücherei Erkelenz auf den Marktplatz. Die Märchenerzählerin Gabriele Claßen erzählt am um 16 Uhr am alten Rathaus Märchen für die ganze Familie. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Auch eine Woche später ist die Märchenerzählerin auf dem Marktplatz zu Gast.