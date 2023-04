Zahl erneut gestiegen Fast 9000 Menschen mit Behinderung in Erkelenz

Es ist eine Zahl, die so hoch ist, dass selbst der ehrenamtliche Behindertenbeauftragte der Stadt sie kaum glauben kann: 8894 Menschen in Erkelenz waren mit Stand 31. Dezember 2022 behindert, 4753 von ihnen sogar schwerbehindert. Bei insgesamt etwas mehr als 46.806 Einwohnern im Stadtgebiet sind das 19 Prozent. „Das ist Wahnsinn, wie diese Zahl gestiegen ist. Da sprechen wir mittlerweile schon von einer sehr großen Bevölkerungsgruppe“, sagt Andreas Ullmann. Der 63-Jährige, der seit sieben Jahren im Ehrenamt die Belange von eingeschränkten Menschen in der Stadt vertritt, findet: „Dafür, dass es so viele Menschen mit Behinderung gibt, werden sie in der Öffentlichkeit erstaunlich wenig wahrgenommen. Da muss noch viel passieren.“