Fast 190.000 gefahrene Kilometer : Erkelenz ragt beim Stadtradeln heraus

Erkelenz Knapp 100 Erkelenzer sind in drei Wochen fast fünf mal um den Äquator gefahren. Im Vergleich zum restlichen Kreis Heinsberg ist die Stadt damit ganz weit vorne.

Es ist im Endeffekt nur ein kleiner Baustein, nur eine symbolische Geste im großen Prozess der Mobilitätswende. Doch das Ergebnis, das die Erkelenzer beim Stadtradeln gesammelt haben, kann sich in ganz Nordrhein-Westfalen sehen lassen. 997 Aktive haben in 20 Tagen insgesamt 188.227 Kilometer zurückgelegt. Unter allen NRW-Städten bis 49.999 Einwohner liegt Erkelenz damit auf Platz 13. Im Kreis Heinsberg steht die Erka-Stadt mit im wahrsten Sinne des Wortes meilenweitem Abstand an der Spitze: Mehr als 60 Prozent der in den zehn Kommunen des Kreises geradelten Kilometer gingen auf das Konto von Erkelenz.