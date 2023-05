Farbtupfer in Erkelenz Neue Sitzmöbel für den Stadtpark

Für die Stadt sei es ein Schritt dazu, mehr Aufenthaltsqualität auch in den Grünanlagen zu schaffen. Die größte Neuerung dürfte im Laufe dieses Jahres ebenfalls fertig werden: der Grünring an der Westpromenade befindet sich derzeit mitten in der Umgestaltung, um für alle Generationen ansprechender zu werden. Er soll durch zusätzliche Wege begehbar werden, vorgesehen sind auch mehr Sitzmöglichkeiten und Fitnessgeräte sowie zusätzliche Stauden- und Rosenbeete.