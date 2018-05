Erkelenz: Falsche Wasserwerker unterwegs

Erkelenz Trickbetrüger stehlen älterem Ehepaar in seinem Haus Schmuck.

Erneut berichtet die Polizei von einem Trickbetrug. Am Montag klingelte ein Mann am Einfamilienhaus eines älteren Ehepaares am Kölner Heerweg. Als die Bewohner öffneten, stellte sich der Mann als Mitarbeiter des örtlichen Wasserwerkes vor. Wegen anstehender Bauarbeiten müsse er die Wasseruhr ablesen.