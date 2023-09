Kidical Mass Fahrraddemo für kinderfreundliche Straßen in Erkelenz

(RP) Die Kidical Mass ist eine europaweite Bewegung. In über 400 Städten erobern Radfahrende von 0 bis 99 Jahren in bunten Fahrradkorsos die Straße – besonders gerne gesehen sind dabei aber junge Teilnehmer. In Erkelenz haben sich der ADFC Kreis Heinsberg, der Deutsche Kinderschutzbund und der VCD Kreisverband Heinsberg-Mönchengladbach-Viersen diesem Aktionsbündnis angeschlossen. Nachdem es bereits im vergangenen Jahr eine Fahrraddemo gab, lädt das Bündnis am Sonntag, 24. September, um 15 Uhr erneut zu einer kritischen Rundfahrt ein. Treffpunkt ist um 15 Uhr die Stadtbücherei an der Gasthausstraße. „Je bunter die Räder geschmückt sind, umso schöner wird das Bild, welches sich den Zuschauern zeigt“, sagt Mark Meenenga vom ADFC.